На живо: Max Fight 42

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ММА
Дългоочакваната галавечвер Max Fight 42 започна и адреналинът се покачва с всяка изминала секунда! Най-старата и най-издържалата теста на времето промоция в България наелектризира публиката с поредното си вълнуващо събитие, което ще остави феновете на бойните спортове без дъх.
В четвъртък вечер в столичен мол се проведе официалният кантар преди Max Fight 42.
Галавечерта предлага 6 страхотни ММА битки:
Два интригуващи боксови двубоя от по 4 рунда, които са подбрани от световния шампион Детелин Далаклиев:
Три изключителни битки в стил К1:
Константин Михайлов среща Драгомир Петров в категория до 67 кг, а реваншът между Бранко Бабачев и Драгомир Йорданов в категория до 81 кг ще е взривоопасен.
В най-рейтинговата и основна битка на Max Fight 42 Александър Петров излиза срещу светония шампион Чико Фернандо Самуел Куаси в категория до 82,5 кг.
Всички участващи бойци демонстрираха добра спортна форма и дисциплина за влизане в категориите си, като очаквано аплодисменти получиха българските състезатели, за които ще стискаме палци на 3 май.
Eто резултатите от кантара преди Max Fight 42:
ММА до 84 кг
Стефан Миленков - 83.750 кг ; Илиян Костов - не се яви
Бокс до 82 кг
Цветозар Илиев - 79.500 ; Григор Сарахунян - 80. 600
K-1 до 67 кг
Драгомир Петров - 66.500 ; Константин Михайлов - 67.000
ММА до 70 кг
Недко Николов - 72.000 ; Богдан Стоилов не се яви
ММА до 52 кг
Мария Каракацани - 52.000 ; Анита Доганова - 52.000
ММА до 77 кг
Вилиян Вилянов - 77.000 кг ; Живко Стоименов - 77.000 кг
К-1 до 81 кг
Драгомир Йорданов - 81.000 кг ; Бранко Бабачев - 81.000
Бокс до 70 кг
Иван Николов - 70.000 ; Йосиф Панов - 70.300 кг
ММА до 93 кг
Аря Шейх - 91.000 кг; Калоян Колев - 93.000
К-1 до 82.500 кг
Чико Класи - 82.300 ; Александър Петров - 82.500
Всички двубои от Max Fight 42:
• Петьо Добрев победи с технически нокаут Трайчо Борисов - ММА, 70 кг
• Стефан Миленов - Ръгбиста победи с технически нокаут Илиян Костов - ММА, 84 кг
• Григор Саруханян срещу Цветозар Илиев - Бокс, 81 кг
• Бранко Бабачев срещу Драгомир Йорданов - К1, 81 кг
• Йосиф Панов - Пепелянката срещу Иван Николов - Бокс, 71 кг
• Калоян Колев срещу Аря Шейх - ММА, 93 кг
• Александър Петров срещу Чико Фернандо Самуел Куаси - К1, 82,5 кг
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