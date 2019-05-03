ММА

На живо: Max Fight 42

03 май 2019 | 20:45 - Обновена
На живо: Max Fight 42
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Дългоочакваната галавечвер Max Fight 42 започна и адреналинът се покачва с всяка изминала секунда! Най-старата и най-издържалата теста на времето промоция в България наелектризира публиката с поредното си вълнуващо събитие, което ще остави феновете на бойните спортове без дъх.

Кантар за MAX FIGHT 42@@@

 

В четвъртък вечер в столичен мол се проведе официалният кантар преди Max Fight 42.

Кантар за MAX FIGHT 42@@@

 

Галавечерта предлага 6 страхотни ММА битки:


Два интригуващи боксови двубоя от по 4 рунда, които са подбрани от световния шампион Детелин Далаклиев:

MAX FIGHT 42 - пресконференция@@@

Шампионът на България Йосиф Панов - Пепелянката излиза срещу ултраса на ЦСКА Иван Николов в категория до 71 кг в рейтингова битка, а Григор Сарухунян в първата си битка, след дълго прекъсване на своята кариера от 8 години, срещу Цветозар Илиев в категория до 81 кг.

Кантар за MAX FIGHT 42@@@

Три изключителни битки в стил К1:

Константин Михайлов среща Драгомир Петров в категория до 67 кг, а реваншът между Бранко Бабачев и Драгомир Йорданов в категория до 81 кг ще е взривоопасен.

В най-рейтинговата и основна битка на Max Fight 42 Александър Петров излиза срещу светония шампион Чико Фернандо Самуел Куаси в категория до 82,5 кг.

Кантар за MAX FIGHT 42@@@

Всички участващи бойци демонстрираха добра спортна форма и дисциплина за влизане в категориите си, като очаквано аплодисменти получиха българските състезатели, за които ще стискаме палци на 3 май.

Кантар за MAX FIGHT 42@@@

Международното участие е осигурено от световноизвестната холандска школа Mike’s Gym, ръководена от знаменития Майк Пасание.

Кантар за MAX FIGHT 42@@@

Eто резултатите от кантара преди Max Fight 42:

ММА до 84 кг

Стефан Миленков - 83.750 кг ; Илиян Костов - не се яви

Бокс до 82 кг

Цветозар Илиев - 79.500 ; Григор Сарахунян - 80. 600

K-1 до 67 кг

Драгомир Петров - 66.500 ; Константин Михайлов - 67.000

ММА до 70 кг

Недко Николов - 72.000 ; Богдан Стоилов не се яви


ММА до 52 кг

Мария Каракацани - 52.000 ; Анита Доганова - 52.000

ММА до 77 кг

Вилиян Вилянов - 77.000 кг ; Живко Стоименов - 77.000 кг

К-1 до 81 кг

Драгомир Йорданов - 81.000 кг ; Бранко Бабачев - 81.000

Бокс до 70 кг

Иван Николов - 70.000 ; Йосиф Панов - 70.300 кг

ММА до 93 кг

Аря Шейх - 91.000 кг; Калоян Колев - 93.000

К-1 до 82.500 кг

Чико Класи - 82.300 ; Александър Петров - 82.500

Всички двубои от Max Fight 42:

    •    Петьо Добрев победи с технически нокаут Трайчо Борисов - ММА, 70 кг



    •    Стефан Миленов - Ръгбиста победи с технически нокаут Илиян Костов - ММА, 84 кг



    •    Григор Саруханян срещу Цветозар Илиев - Бокс, 81 кг
    •    Константин Михайлов срещу Драгомир Петров - К1, 67 кг
    •    Недко Николов срещу Богдан Стоилов - ММА, 70 кг
    •    Анита Доганова срещу Мария Каракацани - ММА, 52 кг
    •    Живко Стоименов срещу Вилиян Вилиянов - ММА, 77 кг


    •    Бранко Бабачев срещу Драгомир Йорданов - К1, 81 кг
    •    Йосиф Панов - Пепелянката срещу Иван Николов - Бокс, 71 кг
    •    Калоян Колев срещу Аря Шейх - ММА, 93 кг
    •    Александър Петров срещу Чико Фернандо Самуел Куаси - К1, 82,5 кг
Снимки: Владимир Иванов, Sportal.bg

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 474

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а
(Гост) 2
отговор
03 май 2019 | 21:03

къде да го гледаме Рейтинг: 0 0

?
(Гост) 1
отговор
03 май 2019 | 20:51

Davat li go nqkude? Рейтинг: 1 0

Ъ
(Гост)
03 май 2019 | 21:11

Къде може да го гледаме Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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