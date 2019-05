Тенис Серина Уилямс се завръща в игра в Рим 03 май 2019 | 18:32 0



копирано

Бившата водачка в световната ранглиста по тенис при жените Серина Уилямс ще се завърне в игра в средата на този месец за турнира на клей в Рим. Новината съобщи директорът на състезанието Серджо Палмиери. Американката, която е четирикратна шампионка в Рим, не е играла от март, когато се отказа от мача си от третия кръг на турнира в Маями заради травма в лявото коляно. Tennis: Williams set to compete in Rome: Serena Williams will return to action at the Italian Open, acc... https://t.co/5HQFiyTkng — EatSleepSport (@eatsleepsport) May 3, 2019 За последно Уилямс игра на турнира в италианската столица през 2016 година, когато го и спечели. Междувременно Палмиери обяви, че все още не е ясно дали швейцарецът Роджър Федерер ще вземе участие в турнира при мъжете, който ще се проведе между 13 и 19 април. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 145 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1