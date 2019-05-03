Петима пропускат мача на Ботев (Пд) с Левски

Николай Киров взима само един юноша - Благовест Данчев. Слави Шопов ще играе днес с U19 срещу Нефтохимик, а в неделя с U17 срещу ЦСКА-София.
Групата на Ботев е само от 17 играчи: Даниел Кайзер, Иван Чворович, Радослав Терзиев, Филип Филипов, Костадин Ничев, Кристиан Димитров, Димитър Пиргов, Лъчезар Балтанов, Радослав Апостолов,Благовест Данчев, Антон Карачанаков, Тодор Неделев, Васил Шопов, Запро Динев, Кристиан Добрев, Лазар Марин, Феребори Доре
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Цецка умре але але але Рейтинг: 0 0