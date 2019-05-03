Ботев (Пловдив) Botev (Plovdiv)

Ботев (Пловдив) 2:0 ЦСКА-София

последен:
29.04.2019

Ботев (Пловдив) - Левски

следващ:
04.05.2019

създаване: 1912г.
стадион: "Христо Ботев"
президент: Георги Самуилов
треньор: Николай Киров
web: Ботев (Пловдив) / bgclubs.eu

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Ботев (Пловдив)

Петима пропускат мача на Ботев (Пд) с Левски

03 май 2019 | 18:32 - Обновена
Петима пропускат мача на Ботев (Пд) с Левски
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Петима пропускат утрешния мач на Ботев (Пловдив) срещу Левски. Атанас Зехиров, Джонатан Перейра и Александър Тонев са контузени. Антонио Вутов и Еберт Кардосо пък са наказани.

Николай Киров взима само един юноша - Благовест Данчев. Слави Шопов ще играе днес с U19 срещу Нефтохимик, а в неделя с U17 срещу ЦСКА-София.

Групата на Ботев е само от 17 играчи: Даниел Кайзер, Иван Чворович, Радослав Терзиев, Филип Филипов, Костадин Ничев, Кристиан Димитров, Димитър Пиргов, Лъчезар Балтанов, Радослав Апостолов,Благовест Данчев, Антон Карачанаков, Тодор Неделев, Васил Шопов, Запро Динев, Кристиан Добрев, Лазар Марин, Феребори Доре




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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1764

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Тиз помако кой си
(Гост) 4
отговор
03 май 2019 | 19:20

Цецка умре але але але Рейтинг: 0 0

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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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