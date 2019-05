Моторни спортове Петручи най-бърз във втората тренировка от MotoGP в Испания 03 май 2019 | 16:39 - Обновена 0



Both @karelabraham_17 and @BradleySmith38 appeared to lose control on fluid at turn 5!



Pit-lane will re-open at 14:58 local time #SpanishGP pic.twitter.com/ivlNNUpFYh — MotoGP™ (@MotoGP) May 3, 2019 Данило Петручи от Ducati записа най-бързата обиколка във втората тренировка от състезателния уикенд на MotoGP на испанската писта "Херес". Сесията за кратко бе спряна три минути преди нейния финал заради инцидент между Карел Ейбрахам и Брадли Смит на петия завой от трасето. Защитаващият титлата си пилот на Honda Марк Макрес контролираше тренировката за по-голямата й част. Испанецът първи подобри постижението си от първата свободна тренировка. Британецът Кал Кръчлоу със сателитна Honda подобри обиколката на Марк с едва седем хилядни към края на тренировката, а по-късно Петручи излезе и пред двамата. Job done on Friday for Ducati! @Petrux9 and @AndreaDovizioso secure a 1-2 for the Bologna squad in FP2! #SpanishGP pic.twitter.com/kIrh3aP4kj — MotoGP™ (@MotoGP) May 3, 2019 За оставащите три минути след прекъсването малко пилоти успяха да подобрят времената си, сред които бе и съотборникът на Петручи – Андреа Довициозо. Той излезе на втора позиция, следван от Кръчлоу и Маркес. Зад тях се наредиха Маверик Винялес от Yamaha и трима пилоти с Honda - Щефан Брадъл, Такааки Накагами и Хорхе Лоренсо. Пилотът на КТМ Йоан Зарко претърпя второ падане на "Херес" на завой номер 2. Сателитният мотоциклетист на КТМ Хафиз Сиахрин записа едва три обиколки заради инцидент. След като остана на 16-о място в първата тренировка, Валентино Роси успя да напредне само до 14-о във втората. Deep discussions down at @YamahaMotoGP!



Can @ValeYellow46 climb up the order from 16th? #SpanishGP pic.twitter.com/Q9vpclfdlZ — MotoGP™ (@MotoGP) May 3, 2019

