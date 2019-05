Мораеш благодари на федерацията и Шевченко

Дорогі Друзі! Сьогодні УЄФА відхилила протести федерацій Португалії і Люксембургу у, так званій, «справі Мораеса». І я дуже радий отримати цю приємну звістку! Це був дуже складний період для усіх нас: для України, президента ФФУ, команди, головного тренера і наших фанатів. І звичайно, для мене. Але тепер, коли все закінчилося, я хочу подякувати Вам за підтримку. І дякую за Вашу віру! Зокрема, я хотів би висловити вдячність Федерації футболу України і її головному тренеру Андрію Шевченку, які максимально підтримували мене у цей важкий період кар’єри. Я віддам себе усього заради національної Збірної України! Слава Україні! Героям Слава! ———————————————————- Queridos amigos! A UEFA rejeitou o protesto apresentado pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Associação de Futebol de Luxemburgo no “caso Moraes”. Estou muito feliz em receber esta boa notícia! Foi um período muito difícil para todos nós: para a Ucrânia, presidente da FFU, equipe, técnico principal e nossos fãs. E claro para mim! Mas no final gostaria de dizer: obrigado pelo seu apoio! Obrigado pela sua fé! Em particular, gostaria de expressar a minha gratidão à Federação Ucraniana e ao nosso treinador Shevchenko com todo o respeito e admiração, que me deram todo o apoio neste período difícil da minha carreira. Eu farei o meu melhor para a Seleção Ucraniana!

