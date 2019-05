Други Треньорът на Порто за бъдещето на Касийяс: Животът е по-важен от всичко друго 03 май 2019 | 15:48 - Обновена 0



“Футболът е част от живота, но самият живот е по-важен от всичко друго”, заяви днес наставникът







“Разбрах, че състоянието на Икер се подобрява. Всички в отбора преживяваме това все едно се е случилото на всекиго от нас. Бяхме притеснени, но за радост Касийяс вече е добре. Ние сме с него”, добави треньорът на Порто.

One of the best keepers of all time. Get well soon, Iker Casillas. pic.twitter.com/BNXtsGIoME — K8.com (@K8_Team) May 3, 2019

Съпругата на световния шампион Сара Карбонеро заяви, че планът е стражът да бъде изписан в понеделник.



