В Реал си харесаха алтернатива на Погба от Аякс

Полузащитникът на Аякс Дони ван де Беек може да премине в Реал Мадрид през лятото, съобщава "Марка". Мадридският футболен гранд ще се опита да привлече 22-годишния холандец, ако не успее да подпише договор с Пол Погба от Манчестър Юнайтед. Този сезон Ван де Беек има 16 гола и 11 асистенции в 53 мача за Аякс във всички турнири.

