Марселиньо: Покажете, че сте най-добрите! Когато треньорът реши, аз съм готов да помогна

Que Deus Nos Abençoe ! Успех, момчета! Играта днес е важна и много съжалявам, че не е с вас. Натискам пръстите си, тренирам и когато треньорът реши, аз съм готов да помогна. Покажете днес, че Лудогорец има най-добрите играчи и най-добрия отбор. Haideeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Vie Si Ludogorets Nai Dobre Otbor V Bulgaria Haideeeeeeee

A post shared by Marcelinho (@mijv84) on May 3, 2019 at 2:26am PDT