Колоездене Алехандро Валверде ще пропусне Обиколката на Италия 03 май 2019 | 12:40 0



копирано

Световният шампион Алехандро Валверде (Испания) няма да участва в колоездачната обиколка на Италия тази година, тъй като все още не е възстановен от контузиите, получени при падане по време на тренировка миналата седмица. "Неприятно е, че няма да участвам в такова голямо състезание като Джирото, но трябва да слушам тялото си и да се възстановя на 100 процента, за да съм готов за останалата част от годината по най-добрия възможен начин", написа Валверде в "Туитър". Alejandro Valverde forced out of Giro d'Italia with injury https://t.co/50QS5Xpq4l pic.twitter.com/T3q2fMJSIn — Vittorio Apparel (@vittorioapparel) May 3, 2019 39-годишният испанец, който стана световен шампион през миналата година, спечели обиколката на Испания през 2009 година и завърши на трето място в крайното класиране на "Тур дьо Франс" 2015 и "Джиро д'Италия" 2016. Валверде падна по време на тренировка в Испания на 25 април и получи сериозни натъртвания и отоци по тялото. Обиколката на Италия ще стартира на 11 май в Болоня и ще завърши на 2 юни. Британецът Крис Фруум няма да защитава титлата си, тъй като иска да се концентрира върху участието си в "Тур дьо Франс". 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 151

1