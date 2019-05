Моторни спортове Маркес и Лоренсо начело в първата тренировка от MotoGP в Испания 03 май 2019 | 12:18 - Обновена 0



копирано

The first #MotoGP session of the weekend is done and what a session it was!



But it's business as usual for @marcmarquez93 as he leads the pack! #SpanishGP pic.twitter.com/bcsSHXI447 — MotoGP™ (@MotoGP) May 3, 2019 Защитаващият титлата си в MotoGP от сезон 2018 Марк Маркес записа най-бързата обиколка на испанската писта "Херес" в първата тренировка от предстоящия състезателен уикенд в кралския клас. Honda се представиха силно в първата сесия, като второ време записа новият съотборник на Маркес – Хорхе Лоренсо. Третата най-бърза обиколка я записа още един испанец – Маверик Винялес с Yamaha. Сателитният пилот Такааки Накагами постави и трети мотор Honda в топ 4. Ветеранът в шампионата Валентино Роси остана с едва 18-о място, като конструкторът представи нов елемент пред задната гума на мотора, подобен на този в машините на Ducati и Honda. Look at this @YamahaMotoGP have joined the swingarm attachment party #SpanishGP pic.twitter.com/EnrMzZtIFO — MotoGP™ (@MotoGP) May 3, 2019 Маркес прекара по-голямата част от тренировката на първото място, като само за кратко две минути преди финала й Лоренсо записа малко по-бърза обиколка. Зад Накагами на пето място остана временният лидер в класирането при пилотите на MotoGP Андреа Довициозо (Ducati). Сателитното дуо на Yamaha Фабио Куартараро и Франко Морбидели заеха шесто и девето място, като между тях се промъкнаха Джак Милър със сателитен Ducati и последният победител в шампионата Алекс Ринс със Suzuki. Keeping a close eye on the competition!



There's little to seperate @marcmarquez93 and @AndreaDovizioso, even in FP1! #SpanishGP pic.twitter.com/dtKj4H9CUT — MotoGP™ (@MotoGP) May 3, 2019 Единственият пилот с падане, и то на самия финал на тренировката, бе Йоан Зарко с КТМ, който завърши сесията 12-и.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 211

1