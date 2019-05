Локомотив и Пламен Константинов на победа от 5-ото място в Русия

View this post on Instagram

Важный гостевой триумф и @lokovolley.ru на расстоянии победы от еврокубков 1-3 (23:25, 22:25, 25:18, 22:25) #БелогорьеЛокомотив

A post shared by Мужская волейбольная суперлига (@superligamen) on May 2, 2019 at 12:24pm PDT