Испания Фиго: Нямам съмнения, че Реал Мадрид иска Неймар 02 май 2019 | 23:14 - Обновена 0



копирано





“Неймар е вече на 27 години. Не мисля, че се нуждае от много съвети. Единственото, което мога да кажа, е, че става въпрос за личното решение на играча. Когато се мисли за промяна, тя винаги трябва да бъде за нещо по-добро, без значение дали по финансови причини, престиж или по-добри работни условия. Нямам съмнения, че Реал Мадрид би искал да има Неймар, защото клубът винаги желае да разполага с най-добрите в света. Дали ще си тръгне от ПСЖ? Не знам, но по отношение на престижа би било нещо позитивно”, коментира Фиго по време на събитие на УЕФА. "¿Si se marchará? No lo sé, pero en términos de prestigio sería algo positivo" https://t.co/9lDIeGs5Mr — AS (@diarioas) May 2, 2019 Бившата звезда на Реал Мадрид Луиш Фиго коментира възможността нападателят на Пари Сен Жермен Неймар да се присъедини към тима.“Неймар е вече на 27 години. Не мисля, че се нуждае от много съвети. Единственото, което мога да кажа, е, че става въпрос за личното решение на играча. Когато се мисли за промяна, тя винаги трябва да бъде за нещо по-добро, без значение дали по финансови причини, престиж или по-добри работни условия. Нямам съмнения, че Реал Мадрид би искал да има Неймар, защото клубът винаги желае да разполага с най-добрите в света. Дали ще си тръгне от ПСЖ? Не знам, но по отношение на престижа би било нещо позитивно”, коментира Фиго по време на събитие на УЕФА.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 188

1