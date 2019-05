Снукър Гилбърт води на Хигинс след първата полуфинална сесия в "Крусибъл" 02 май 2019 | 19:40 0



Участващият за първи път като поставен в “Крусибъл” и за първи път на полуфиналите в Световното първенство по снукър Дейвид Гилбърт води с 5:3 на четирикратния шампион Джон Хигинс след първата полуфинална сесия. Гилбърт изоставаше с 0:2, но направи мини обрат и взе аванс в двубоя, който ще се разиграе във формат от максимум 33 партии. Гилбърт няма ранкинг титла на сметката си и някои анализатори в световен мащаб определят битката като между Давид и Голиат. Той обаче стигна финалите на World Open и Германския Мастърс, които загуби, но сега в “Крусибъл” елиминира и двамата си опоненти оттогава - Марк Уилямс и Кайрън Уилсън. First-time Crucible semi-finalist David Gilbert will be happy with that



He takes a 5-3 overnight lead on four-time champ John Higgins, after treating us to a wonderful 147 attempt.



This @Betfred World Championship semi-final clash continues tomorrow morning! #ilovesnooker pic.twitter.com/NkauFUi3mY — World Snooker (@WorldSnooker) May 2, 2019 Хигинс пък не бе спечелил нито един турнир през настоящата кампания и на моменти говореше за отказване от снукъра, но в “театъра на мечтите” изживя истински ренесанс и стигна за 10-и път в кариерата си до полуфиналите. Той мечтае за пета световна титла, след като загуби последните два финала на Световното през 2017-а от Марк Селби и 2018-а от Марк Уилямс. Хигинс спечели първите два фрейма на полуфинала с Гилбърт без големи точкови серии, но световният номер 16 успя да изравни, правейки и топ брейк от 94. В петата партия Вълшебника от Уишоу реализира серия от 66, а после Гилбърт пропусна шанс да разчисти, пропускайки последната зелена. В шестия фрейм претендентът за първи финал в кариерата си бе на път да осъществи максимум, като вкара 14 червени с 14 черни, а за 15-ата направи крос-дабъл, само че остана без позиция по черната и опитът за 147 спря, като той се задоволи със 113. С мини брейкове от 33 и 40 и съответно 33 Гилбърт приключи серията при 5:3 в своя полза, като двамата подновяват съперничеството в петък от 12:00 часа за още 8 фрейма.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 339

