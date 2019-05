Григор тренира с Вавринка и сина на тенисист в Мадрид (видео)

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров проведе първите си занимания на червените кортове в Мадрид, където следващата седмица започва турнирът от сериите “Мастърс”. В събота Димитров ще научи опонентите си и мястото си в схемата, като жребият ще се изтегли в 10:00 часа сутринта българско време.

Димитров направи тренировка “на закрити врати” със Стан Вавринка, а пък преди това официалният профил на турнира в социалните мрежи разпространи видео и от заниманието на Григор със сина на Бруно Соареш - Ноа.

Соареш е на 37 години и е майстор на двойки, където е осми в света, а иначе на сингъл никога не е бил по-нагоре от 221-ва позиция. В социалните мрежи иначе се появиха няколко клипа от първите тренировки на Григор в Мадрид.

Welcome to Madrid, @GrigorDimitrov!



He will also play doubles with a WC with Karen Khachanov #MMOPEN pic.twitter.com/B7zPnHVBog