Бойците в тежка категория и "ринг момичетата" на SFC 8 - The Matrix в студиото на Sportal (видео)

Sportal TV и Sportal.bg продължават с представянето на битките на дългоочакваната галавечер SFC 8 - The Matrix, която ще се проведе на 12 май в “Зимен дворец” в София. @@@ В студиото на Sportal бяха бойците в тежка категория Александър Цонев и Цветан Чолев, които ще се изправят един срещу друг на галата. Компания им правиха “ринг момичетата” Ана-Мария Чернева и Диана Робертова, а гост бе и президентът на Spartacus Fight Championship Георги Анадолов. @@@ Александър е шампион по граплинг на България, Македония и Сърбия, но в последната си битка изобщо не прибегна до бой на земя и проведе двубоя единствено в стойка, като нокаутира киргизстанеца Данияр Зарилбек. @@@ Цветан е с професионална статистика от 1 победа и 1 загуба, но не е излизал в октагона от около две години, само че не е спирал да се готви усилено и обещава да предложи отлично шоу. @@@ Гледайте пълен запис от гостуването на бойците в Sportal TV преди SFC 8 - The Matrix!

