Тайсън Фюри се подигра жестоко с Анди Руис

Тайсън Фюри не губи дълго време преди да се подиграе със следващия съперник на Антъни Джошуа - Анди Руис. Руис зае мястото на хванатия с допинг Джарел Милър и на 1 юни ще излезе в "Медисън Скуеър Гардън" срещу шампиона Джошуа. Фюри пък намери поводи за смях във визията на Руис, който му прилича на възрастна версия на детето от филма на "Дисни" Up. Full @SN_Fights interview with Anthony Joshua as he addresses Wilder's team's latest comments about putting off their fight until 2020 at the earliest.https://t.co/W6nghjQxqU — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 2, 2019 Руис и преди е получавал критики за теглото си като промоутърът на Кубрат Пулев Боб Аръм го нарече "дебелак с мазнини". В Instagram Фюри публикува снимка на Руис и на героя от филма с текст към колажа: "Спомняте ли си момчето от Up? Той вече е пораснал и ще се бие с Антъни Джошуа за световната титла в тежка категория." Tyson Fury reacts to Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr on his Instagram story. pic.twitter.com/PSXjkxzvNt — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 1, 2019 Самият Руис обаче е уверен, че е в състояние да хвърли бомбата и да победи Джошуа. "Мисля, че като е толкова висок той се бие като голям робот. Мисля, че моят стил, моята бързина, моите движения, мисля, че той не се е бил с някого като мен досега."

