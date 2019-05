Световен футбол Торес може да продължи кариерата си в Мексико 02 май 2019 | 16:19 0



Според медията голяма роля в евентуален трансфер може да изиграе фактът, че собственикът на Атлетико има дял в мексиканския клуб, където може да отиде Торес. В настоящия сезон 35-годишният испанец участва в 8 мача на Саган Тосу и все още не е отбелязал гол. Торес се присъедини към японския отбор от Атлетико през юли 2018 година. Diario AS report Fernando Torres is set to join Mexican club side Atletico de San Luis - a sister club of #AtleticoMadrid https://t.co/0zBmJpLl2y pic.twitter.com/HWriEKnXcI — footballespana (@footballespana_) May 2, 2019 Бившият нападател на Атлетико Мадрид, Ливърпул, Челси и настоящ на японския Саган Тосу Фернандо Торес може да се премести в мексиканския Атлетико (Сан Луис) през лятото, съобщава AS.Според медията голяма роля в евентуален трансфер може да изиграе фактът, че собственикът на Атлетико има дял в мексиканския клуб, където може да отиде Торес. В настоящия сезон 35-годишният испанец участва в 8 мача на Саган Тосу и все още не е отбелязал гол. Торес се присъедини към японския отбор от Атлетико през юли 2018 година. 0



