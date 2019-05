Челси представи новия екип, феновете се ентусиазираха заради участието на Азар

"Това е нашият дом. Всеки път, когато излизаме да играем пред нашите фенове, се чувстваме добре. Създадохме толкова много спомени на "Стамфорд Бридж" през последните години, така че искахме да отдадем почит на този емблематичен стадион чрез новата фланелка", коментира Азар по повод представянето на екипа.

The four stands of Stamford Bridge are woven into the fabric of our new @nikefootball home shirt – this is what it means to wear it! #ITSACHELSEATHING pic.twitter.com/VnTBMeGhdf