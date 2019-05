НБА Избраха 3Х3 легенда в Драфта на BIG3 Лигата 02 май 2019 | 15:10 0



No. 1 FIBA player in the world, Dusan Bulut, showing off at @TheBig3 combine. #BIG3season3 Draft tonight.



pic.twitter.com/oxQjKr0HG9 — Ballislife.com (@Ballislife) May 1, 2019

33-годишният сърбин е считан от мнозина за най-добрият 3Х3 играч в света, а във визитката му личат четири световни титли със Сърбия, както и един триумф на Европейското първенство. Роденият в Нови Сад състезател за кратко е играл профеисонален организиран баскетбол - за Меридиана и Войводина във втора дивизия на Сърбия, както и за Кожув в македонското първенство.

Dusan Bulut draining buckets from the 4-point circle pic.twitter.com/YeWOl67Q23 — BIG3 (@thebig3) April 30, 2019

В Драфта на BIG3 Лигата бяха избрани и дузина доказани в НБА имена - Лари Сандърс, Грег Одън, Джейсън Ричардсън, Марио Чалмърс, Карлос Аройо, Си Джей Уотсън, Бонзи Уелс, Дожш Пауъл, Шони Уилямс и Брандън Ръш.

