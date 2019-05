Григор Димитров ще участва и на двойки в Мадрид

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще се включи и в надпреварата на двойки на предстоящия турнир от сериите “Мастърс” в Мадрид.

Димитров ще участва в тандем с руснака Карен Хачанов, като двамата не са си партнирали досега.

В Мадрид също така при Григор е баща му Димитър Господинов, което ще спомогне на шампиона от Финалите на АТР 2017 да се настрои по-добре за изявите си на корта.

През 2019-а Григор участва на двойки в Монте Карло, където със Стан Вавринка загубиха в три сета срещу Хенри Континен и Джон Пиърс. Също така Димитров се включи в Бризбън с Райън Харисън, като двамата отстъпиха на Раджеев Рам и Джо Салисбъри.

Welcome to Madrid, @GrigorDimitrov!



He will also play doubles with a WC with Karen Khachanov #MMOPEN pic.twitter.com/B7zPnHVBog