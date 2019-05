Моу: Стилът ми не е дефанзивен, Гуардиола и Клоп имат свобода

Jose Mourinho aims another dig at Manchester United board with Man City and Liverpool FC comparison https://t.co/gFg3PJZgus pic.twitter.com/hSeXcOdE0I

"Когато хората си спомнят за уникалния мач, който Интер изигра с десетима души срещу Барселона в полуфиналите на Шампионска лига, всеки казва, че отборът е показал гениална защита, но и че е паркирал два автобуса пред вратата. Това обаче не можеше да бъде казано две седмици по-рано, когато Интер победи Барселона с 3:1. Бяхме в позицията да защитаваме този резултат, играейки с десетима души срещу най-добрия отбор в света. Две седмици по-рано този резултат можеше да бъде 4:1 или 5:1”, започна Моу за BeIN Sports.

José Mourinho: “When Pep didn’t like his four full-backs he bought four new ones. Klopp has not won anything in 3 years but Liverpool still supports him.” pic.twitter.com/aAMpvvRdhj