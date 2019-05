Снукър Гари Уилсън е петият най-ниско класиран полуфиналист в “Крусибъл” 02 май 2019 | 13:40 0



Невероятният поход на Гари Уилсън в “Крусибъл” продължава и към полуфиналите след успех с 13:9 над Алистър Картър в битката на квалификантите на Световното по снукър. We're at the business end now. Only the best four remain!



One table, four sessions & a possible 33 frames...



The @Betfred World Championship semi finals start today! #ilovesnooker pic.twitter.com/VYpnnn2SXl — World Snooker (@WorldSnooker) May 2, 2019 Уилсън елиминира Марк Селби и сега ще се изправи срещу още един гигант в джентълменския спорт - Джъд Тръмп, който след отпаданията на Нийл Робъртсън и Рони О’Съливан е фаворит номер 1 за световната титла. Преди тази година Уилсън не бе печелил двубой в “театъра на мечтите”, а сега вече има шест, ако броим и трите квалификационни срещи. Световният номер 32 си гарантира най-големия чек в кариерата от 100 хиляди паунда. Той влиза в топ 5 на полуфиналистите с най-нисък ранкинг, присъединявайки се към Тери Грифитс, Шон Мърфи, Алан Макманъс и Анди Хикс. Gary Wilson's here early to take his first look at the one table set up at the Betfred @WorldSnooker Championship. He'll face Judd Trump tonight in the semi finals. #ilovesnooker pic.twitter.com/DfTUTC9EvU — Betfred (@Betfred) May 2, 2019 Полуфиналистите в “Крусибъл” с най-нисък ранкинг: Тери Грифитс - не участва в ранглистата, 1979

Шон Мърфи - 48-ми, 2005

Алан Макманъс - 41-ви, 1992

Анди Хикс - 33-и, 1995

Гари Уилсън - 32-ри, 2019

