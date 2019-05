Снукър Това ли е шансът за световна титла на Джъд Тръмп? 02 май 2019 | 13:33 0



копирано

Джъд Тръмп се справи с отговорността и напрежението и срази с 13:6 Стивън Магуайър, за да се класира за четвърти път на полуфиналите на Световното първенство по снукър. Рони О’Съливан и Нийл Робъртсън отпаднаха преди тази фаза в “Крусибъл” и това оставя Тръмп като фаворит номер 1 за короната, макар Джон Хигинс да се върна точно в “театъра на мечтите” към познатата си забележителна форма в дълги формати. We've another Trump-Wilson encounter to look forward to, in the @Betfred World Championship semi finals



But it isn't Kyren that @judd147t is facing! #ilovesnooker pic.twitter.com/XAXvg6mQyQ — World Snooker (@WorldSnooker) May 1, 2019 От 2015 година, когато загуби драматично с 16:17 от Стюърт Бингам, Тръмп не бе стигал до фазата със само една маса в “Крусибъл”. Жребият продължава да се оказва благосклонен към него и ще го изправи срещу квалификанта Гари Уилсън, който се поздрави с най-големия успех с кариерата си с 13:9 над Алистър Картър. Crucible semi final #4 coming up for @judd147t #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/wulrgoUTSo — World Snooker (@WorldSnooker) May 1, 2019 Тръмп се наслаждава на най-добрия сезон в кариерата си, като спечели “Мастърс” с победа на финала над Рони О’Съливан и сега може да добави единствената титла от “Тройната корона”, която още му убягва - световната. Той започна проблематично кампанията си в “Крусибъл” и победи с 10:9 Тепчая Ун-Ну в двубой, който можеше да се развие по съвсем различен начин, ако тайландецът не беше направил груба грешка в решителната партия. След това Тръмп изоставаше със 7:9 от Дин Дзюнхуей, но спечели шест поредни фрейма за победата с 13:9, а сега не бе поставен под напрежение от Магуайър. Шотландецът според мнозина имаше късмет изобщо да участва на четвъртфиналите, защото не впечатли срещу Джеймс Кейхил и не убеди, че е по-добрият играч. Магуайър, който за първи път от 2016-а не премина през квалификациите, изоставаше значително с 5:11 преди последната сесия. Той намали леко изоставането си със сенчъри от 122, но после Тръмп със серии от 68 и 82 узакони успеха си. Гари Уилсън спечели битката на квалификантите с Али Картър с 13:9 и ще участва на полуфиналите за първи път в кариерата си. По пътя си той елиминира Марк Селби, но сега ще трябва да премери сили с още един “гигант” в лицето на Тръмп. Световният номер 32 е петият най-ниско класиран полуфиналист в историята на “Крусибъл”.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 239

1