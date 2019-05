Снукър Класата на Хигинс се оказа прекалено голяма за Робъртсън в “Крусибъл” 02 май 2019 | 13:15 0



Снукър величието Джон Хигинс продължи пробуждането си в театър “Крусибъл” и увеличи шансовете си за пета световна титла, след като се класира на полуфиналите в шампионата на планетата. Вълшебника от Уишоу отново демонстрира голямата си класа и елиминира фаворит номер 1 за короната Нийл Робъртсън с 13:10. Our highlight of day 12?



John Higgins not moving #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/99BeNwQk8S — World Snooker (@WorldSnooker) May 2, 2019 Гръмотевицата от Австралия беше главният претендент за отличието след шокиращото отпадане на Рони О’Съливан в първи кръг. Робъртсън за първи път в кариерата си спечели три ранкинг титли и пристигна в Шефилд с класиране на финали в последните четири турнира. We're at the business end now. Only the best four remain!



One table, four sessions & a possible 33 frames...



The @Betfred World Championship semi finals start today! #ilovesnooker pic.twitter.com/VYpnnn2SXl — World Snooker (@WorldSnooker) May 2, 2019 Левичаря от Мелбърн обаче изпитваше сериозни проблеми да удържи един от най-непоколебимите съперници в дълги формати. Хигинс играе като прероден в “Крусибъл”, след като през сезона не спечели нито една титла и на моменти говореше повече за прекратяване на кариерата си, отколкото за бъдещи походи в турнири. Retirement?



Okay, John #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/sjIoTWuIir — World Snooker (@WorldSnooker) May 1, 2019 Сега Хигинс ще се изправи срещу Дейвид Гилбърт в десетия си полуфинал на Световно първенство и ще опита да стигне до последното стъпало в “Крусибъл” за трети пореден път. Той загуби от Марк Селби през 2017-а и от Марк Уилямс през 2018-а в битката за най-ценния трофей в джентълменския спорт. Тези състезатели отдавна вече не се подвизават в Шефилд и Хигинс изведнъж има всички шансове да стори немислимото преди началото на Световното. Хигинс обърна резултата от 5:7 до 9:7 с четири поредни спечелени партии, в които Робъртсън започна да показва пропукване под голямото напрежение. Непоколебимата воля на Вълшебника от Уишоу му помагаше да взима партиите без големи точкови серии - така той поведе впоследствие с 12:10 с брейкове от 27 и 32, когато и двамата имаха шансове за успех. В последния оказал се фрейм пък великият шотландец реализира сенчъри от 101 и така стотиците в тазгодишното издание на Световното станаха точно 80. Хигинс и Гилбърт ще играят във формат от 33 фрейма, като за световния номер 16 това е първо такова участие в "Крусибъл". Гилбърт попречи на Кайрън Уилсън да стигне полуфиналите за втори пореден път, като го срази с 13:8. Гилбърт се наслаждава на най-добрия сезон в кариерата си с две участия на финали - на World Open, където отстъпи на Марк Уилямс, и в Германския Мастърс, където загуби от именно Кайрън Уилсън. В "Крусибъл" той победи и двамата, които го оставиха без все още ранкинг титла на сметката си, но пък с достигането на полуфиналите той си гарантира най-големия чек в професионалния си път - 100 000 паунда.

