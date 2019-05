Бокс Джошуа: Ако Руис много приказва, ще го накажа жестоко 02 май 2019 | 13:01 0



‘He fights like a robot’



Andy Ruiz Jr doesn’t rate Anthony Joshua.... #JoshuaRuizJr

pic.twitter.com/I4QD9b4K55 — All Of The Belts (@AllOfTheBelts) May 1, 2019 Двамата ще се бият на 1 юни в Ню Йорк. Мексиканецът заменя оригиналния противник на световния шампион по бокс за професионалисти в тежка категория Джарел Милър (САЩ).

"Руис вече започна да говори глупости - попита изненаданият Джошуа. - Мислех го за добро момче. Планирах да го победя без да бързам. Но ако продължава да приказва подобни неща, ще го набия. Жестоко ще го накажа." Антъни Джошуа се подразни от определението "робот", което му беше лепнато от неговия нов съперник Анди Руис - младши (Мек).Двамата ще се бият на 1 юни в Ню Йорк. Мексиканецът заменя оригиналния противник на световния шампион по бокс за професионалисти в тежка категория Джарел Милър (САЩ)."Руис вече започна да говори глупости - попита изненаданият Джошуа. - Мислех го за добро момче. Планирах да го победя без да бързам. Но ако продължава да приказва подобни неща, ще го набия. Жестоко ще го накажа."

