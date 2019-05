Марио Балотели: За доброто на футбола, не сравнявайте Меси с Роналдо

"За доброто на футбола, моля ви, не го сравнявайте повече с номер 7 от Юве", написа Балотели в “Инстаграм”, като под номер 7 визира Кристиано Роналдо.

Mario Balotelli praised Lionel Messi after his 600th goal for #FCBarcelona , but “for the good of football please don’t compare him to” Cristiano Ronaldo again https://t.co/2LfVHZUdZs #CR7 #Juventus #Messi #UCL pic.twitter.com/ur2s9wLJsh