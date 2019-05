Лека атлетика Семеня не е сама в борбата - хиляди фенове я подкрепиха 02 май 2019 | 12:11 - Обновена 0



В профила си в Instagram южноафриканката получи много положителни и окуражителни коментари.

“Твоят дух никога няма да бъде сломен. Това не променя факта, че десетки деца ще седнат и ще те гледат като герой. Хиляди жени те виждат като шеф. Ти си феноменална. Нека да хвърлят камъни по теб, но те никога не могат да те пречупят. Защото ти не си създадена, за да бъдеш пречупена, а за да блестиш. Моля се за теб.”



View this post on Instagram A post shared by Caster Semenya (@castersemenya800m) on May 1, 2019 at 3:13am PDT “Просто искам да ти оставя съобщение за подкрепа. Това решение е толкова разочароващо. Ти си шампион и нищо не може да промени това.”



“Ти си тази, която си - не се променяй! Лудост е да те карат да използваш медикаменти. Следващият Майкъл Фелпс трябва да бъде опериран за по-къси ръце! И Иън Торп да намали своите крака! Най-доброто нещо е повече от техните атаки, ставаш по-силна, силните хора те подкрепят. Ти си вдъхновение за всички.”



“Очакваме да те видим да ги побеждаваш на 5000 метра.”



“Обичаме те и сме зад теб през целия път.”

Това са само малка част от хилядите съобщения, които получи Семеня в социалните мрежи от вчера, а днес подкрепителните думи продължават.



View this post on Instagram A post shared by Caster Semenya (@castersemenya800m) on May 2, 2019 at 12:22am PDT Сред хората, които я подкрепят, е и звездата на Ботсвана в бягането на 800 метра при мъжете Найджъл Амос, който написа: “Завинаги шампионка”, като подкрепи поста си и със сърце.



Сред мненията на хората от цял свят се срещат и негативни такива:

“Това е правилното реиение - тя има ниво на тестостерон на мъж, така че трябва да бъде по-бавна или да се състезава с мъжете.”



“Господ те е създал мъж. Никога не забравяй това.”



Кастер Семеня получи сериозна подкрепа от свои фенове от цял свят, след като Спортният арбитражен съд (CAS) отхвърли жалбата й срещу Международната асоциация на атлетическите федерации (IAAF). Световната атлетическа централа въведе нови правила, които влизат в сила на 8 май, според които атлетки с естествено по-високо ниво на тестостерон в организма и такива с хиперандрогенизъм няма да имат право да се състезават при жените в дисциплините то 400 метра до една миля. Те ще могат да направят това, ако се подложат на медикаментозно лечение, чрез което да намялат нивото на тестостерон в организма си.“Твоят дух никога няма да бъде сломен. Това не променя факта, че десетки деца ще седнат и ще те гледат като герой. Хиляди жени те виждат като шеф. Ти си феноменална. Нека да хвърлят камъни по теб, но те никога не могат да те пречупят. Защото ти не си създадена, за да бъдеш пречупена, а за да блестиш. Моля се за теб.”“Просто искам да ти оставя съобщение за подкрепа. Това решение е толкова разочароващо. Ти си шампион и нищо не може да промени това.”“Ти си тази, която си - не се променяй! Лудост е да те карат да използваш медикаменти. Следващият Майкъл Фелпс трябва да бъде опериран за по-къси ръце! И Иън Торп да намали своите крака! Най-доброто нещо е повече от техните атаки, ставаш по-силна, силните хора те подкрепят. Ти си вдъхновение за всички.”“Очакваме да те видим да ги побеждаваш на 5000 метра.”“Обичаме те и сме зад теб през целия път.”Това са само малка част от хилядите съобщения, които получи Семеня в социалните мрежи от вчера, а днес подкрепителните думи продължават.Сред хората, които я подкрепят, е и звездата на Ботсвана в бягането на 800 метра при мъжете Найджъл Амос, който написа: “Завинаги шампионка”, като подкрепи поста си и със сърце.Сред мненията на хората от цял свят се срещат и негативни такива:“Това е правилното реиение - тя има ниво на тестостерон на мъж, така че трябва да бъде по-бавна или да се състезава с мъжете.”“Господ те е създал мъж. Никога не забравяй това.”

