Дилиън Уайт: По-добър съм от Джошуа, Пулев е пълен боклук

Британецът Дилиън Уайт (25-1-0) за пореден път доказа на публиката голямото си самочувствие, поставяйки себе си на първо място в листата му за най-добри боксьори от тежката категория. Уайт, който на 20 юли ще се изправи срещу непобедения колумбиец Оскар Ривас (26-0-0) се сложи пред голямата тройка (Антъни Джошуа, Тайсън Фюри и Дионтей Уайлдър) въпреки че единственият му мач с някой измежду тези тримата е загуба чрез нокаут от Джошуа. „Преди да договорим сблъсъка с Ривас, имаше други потенциални мачове. Исках да се бия с Луис Ортис, но неговия отбор се изплаши. Какви ли не извинения не използваха. Всичко, което Еди Хърн ви казва за тях е истина. Like others are expressing, I also think that Luis Ortiz turning down $7m for the AJ fight with 6 weeks to train is VERY suspicious



I hope VADA will be paying him a visit.#TWBW pic.twitter.com/jxnJtOMJsO — World Boxing Wall (@WorldBoxingWall) April 26, 2019 Отказаха оферта от два милиона паунда, за да излезе срещу мен. Чух, че Мануел Чар е говорил нещо и моментално пожелах двубой и с него. Но Чар също нямаше никакво намерение да се виждаме. Óscar Rivas (Whyte’s stats in brackets):



Reach: 194cm (198cm) pic.twitter.com/1AAVxLlVpI — Dillian Whyte Fans (@dillianfans) April 30, 2019 После пробвахме и с Александър Поветин, но явно го пазят за Усик. Така стигнахме до Ривас. Това ще бъде отличен тест за мен и нивото ми. Тайсън Фюри и Антъни Джошуа го избягваха, така че защо пък не? Той със сигурност е в топ 10 в момента. При аматьорите е побеждавал Анди Руис и Кубрат Пулев. Който не го знае, да го потърси в Гугъл и картинката бързо ще му се изясни“, сподели 31-годишният Уайт. Боксьорът продължи, слагайки своето име на върха на дивизията, въпреки факта, че важните поваси в категорията никога не са били негово притежание. „Миналата седмица чух Еди Хърн да казва, че съм бил на трето място след Антъни Джошуа и Тайсън Фюри. Освен че съм преди Уайлдър, би трябвало да съм и пред Фюри, защото докато той се занимаваше с глупости, аз бях активен и нижех победи. Аз съм номер едно, Джошуа е втори. Фюри трети, Уайлдър на 4-то място и зад него Джоузеф Паркър. След тях са Ривас, Поветкин и Ортис. Пулев е пълен боклук. Усик все още не е в тежката категория“, завърши Уайт, който през 2018-та получи оферта за мач с „Кобрата“, но в крайна сметка предпочете да се изправи срещу Дерек Чисора.

