Световна шампионка призова IAAF за нова категория в атлетиката за жените с хиперандрогенизъм

МакКолган, чиято дъщеря Ейлиш е сред потенциалните съпернички на Семеня на 1500 и 5000 метра, каза, че решението би било “спасително за бъдещото на женския спорт”, но смята, че атлетките с хиперандрогенизъм трябва да се състезават в отделна категория в бъдеще. Според нея това е по-добрият вариант, отколкото тези спортистки да биват принудени да приемат медикаменти, за да понижат нивото на тестостерон.



The right decision has been made we need to safeguard the future of women’s sport it is not about anyone individual but the fact that women deserve the right to a level playing field a separate catagory needed not enforced drug taking though — liz mccolgan (@Lizmccolgan) May 1, 2019 “Беше взето правилното решение - ние се нуждаем от спасител за бъдещето на женския спорт. Това не е към никого индивидуално, но жените заслужават правото да се състезават. Има нужда от отделна категория”, написа шотландката в Туитър.





“Знам, че винаги аз съм била целта за правилата на IAAF. От десетилетие IAAF се опитва да ме откаже, но всъщност ме прави по-силна. Решението на CAS няма да ме откаже. Ще продължа да вдъхновявам младите жени и атлетки в Южна Африка и по света”, каза Семеня.

