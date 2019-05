Сабалета подписа нов договор с Уест Хам

Защитникът на Уест Хам Пабло Сабалета поднови договора си с лондонския клуб. Аржентинецът ще остане в тима до 2020 година, информира официалният сайт на "чуковете".

"Това е чудесна новина и съм много щастлив. Наслаждавам се на времето, прекарано тук. В Уест Хам чувствам страстта на феновете и уважението на хората в клуба. Все още изпитвам удоволствие от футбола, затова реших да остана още една година. Искам да се радвам на всеки момент, в който съм на терена", сподели Сабалета.

