Миятович е сигурен, че Модрич ще остане в Реал

Бившият нападател на Реал Мадрид Предраг Миятович изрази мнение, че Лука Модрич ще остане в тима и през следващия сезон. Не са малко спекулациите, които свързват носителя на "Златната топка" за 2018 година с други клубове, но Миятович не вярва да се стигне до раздяла.

"Лука ще остане. Говорих с него след мача с Райо Валекано, който беше един от най-слабите му от много време насам. Модрич е предано момче и от негова страна няма да има проблем. Трудно някой нов футболист би се справил по същия начин. Модрич е професионалист и всичко в Мадрид го устройва. Сега му е тежко, че отборът е в труден период, както и на останалите", коментира Миятович.

