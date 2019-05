Цифри, от които ПСЖ трябва да се срамува

Трудно е да си представим, че хегемонът във френския футбол от последните години Пари Сен Жермен може да се окаже в челото на негативна класация със статистическите показатели на отборите от топ 5 първенствата в Европа. Спадът в представянето на тима на Томас Тухел през последния месец обаче доведе до това, че ПСЖ се оказа с втората най-слаба защита за изминалия месец сред всички отбори от водещите шампионати на Стария континент.

Цифрите са категорични. През април парижани изиграха 5 мача в Лига 1, в които победиха само Монако, направиха равенство със Страсбург и загубиха от Лил, Нант и Монпелие. В тези двубои ПСЖ допусна цели 14 гола. Повече попадения във вратата си в първенствата от топ 5 е инкасирал само отдавна изпадналият от Премиър лийг Хъдърсфийлд. "Териерите" са допуснали 15 гола.

Most goals conceded in Europe’s top 5 leagues in April:



Huddersfield Town (15)

PSG (14)

Freiburg (13)

Real Betis (13) pic.twitter.com/aUND79BURw