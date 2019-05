Ливърпул има 6% шанс да се класира за финала

Победата с 3:0 над Ливърпул снощи превърна Барселона в абсолютен фаворит за класиране на финала в Шампионската лига. Отборът на Ернесто Валверде стигна до комфортния резултат с гол на Луис Суарес и две попадения на Лионел Меси.

На базата на всички резултати в историята на евротурнирите, вероятността Барса да продължи напред е 94%. Шансовете Ливърпул да направи обрат се равняват на скромните 6%.

32 - Only Raúl (33) has scored against more different Champions League opponents than Lionel Messi (32), with this his first goal in three appearances against Liverpool. Collection. #FCBLIV pic.twitter.com/62CEVRlGQC