Валверде: Меси кара съперниците ни да се страхуват

Барселона е много близо до финала в Шампионската лига след убедителната победа над Ливърпул с 3:0. Старши треньорът на каталунците Ернесто Валверде не пропусна да засипе с похвали Лионел Меси, който вкара два от головете, но предупреди, че реваншът на "Анфийлд" няма да е никак лесен.

"В такива мачове всеки от отборите се опитва да наложи своя начин на игра. Понякога съперникът доминира и трябва да умееш да се справиш с това. Беше трудно, но вкарахме три гола и се надяваме да не загубим преднината си в реванша. Ливърпул притежава голяма класа и остават още 90 минути. Знаем какво ни очаква. Миналата година имахме аванс от три гола след първия четвъртфинал, но отпаднахме. Интригата е жива, а Ливърпул ще направи живота ни труден", заяви Валверде, припомняйки си за загубата с 0:3 от Рома.

This view of the Messi free kick pic.twitter.com/3iePqwqaNt