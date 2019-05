Барса е вторият отбор с 500 гола в Шампионската лига

Попадението, с което Луис Суарес откри резултата за Барселона срещу Ливърпул при победата с 3:0, е под номер 500 за каталунския гранд в Шампионската лига. Барса е вторият клуб с подобно постижение. Пръв до кота "500" стигна рекордьорът по трофеи от турнира Реал Мадрид. Към днешна дата "белите" имат 551 гола в най-престижното клубно състезание.

Luis Suarez's goal in the first half tonight was Barcelona's 500 Champions League in history. Only Real Madrid have scored more pic.twitter.com/092ApLPYZ6