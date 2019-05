Най-богатият британец не отрече, че иска да вземе Челси

Запитан за интереса си към Челси, британският милиардер отговори: "Никога не бих казал "не", но не знам как ще приключат тези разговори".

Ратклиф вече притежава швейцарския футболен клуб Лозана-Спорт, но тепърва възнамерява да прави по-сериозни инвестиции във футбола.

“You never say no, but I don’t know where those conversations will finish..”

I asked Britain’s richest man, Sir Jim Ratcliffe, if he wanted to buy Chelsea FC from Roman Abramovich. Certainly didn’t rule it out.. pic.twitter.com/jNkpzsTGdC