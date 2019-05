Моторни спортове Алонсо прекратява участието си в ендуранс шампионата 01 май 2019 | 16:42 0



Фернандо Алонсо ще прекрати участието си в ендуранс шампионата след състезанието "24 часа на Льо Ман", потвърдиха от отбора на Тойота. "Той ще преследва нови предизвикателства в моторните спортове", се казва в съобщението. 2019-2020 @FIAWEC driver line-up news: @alo_oficial will pursue new motorsport challenges following the 2019 #LeMans24 handing over his place in the TOYOTA GAZOO Racing team to @BrendonHartley.



Read more here: https://t.co/dFZpXMgMCq#Toyota #PushingTheLimitsForBetter pic.twitter.com/IHBRzZqxzz — TOYOTA GAZOO Racing WEC (@Toyota_Hybrid) May 1, 2019 Миналата година двукратният шампион във Формула 1 Алонсо спечели популярната надпревара "24 часа на Льо Ман". Очаква се испанецът да участва в Рали Дакар през 2020 година в Саудитска Арабия. Фернандо Алонсо прекрати участието си във Формула 1 след края на 2018 година. Състезанието "24 часа на Льо Ман" ще се проведе на 15 и 16 юни. 0



