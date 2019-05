Германия Бивш вратар на Германия спира с футбола 01 май 2019 | 15:55 0



Бившият германски национален вратар Рене Адлер обяви, че след края на сезона ще сложи официално край на кариерата си, която е изпъстрена от контузии в последно време. 34-годишният вратар заяви пред списание Щерн в репортаж за него, че "не може да вярва повече на тялото си и тъй като това чувство не се променя, най-добре е да сложа край на кариерата си". Goalkeeper René Adler (269 #Bundesliga appearances, 12 #DieMannschaft appearances) has announced his retirement from football at the of the season.



We wish you a happy retirement, René! pic.twitter.com/4PMqU2afi1 — Germany (@DFB_Team_EN) May 1, 2019 "Моето тяло ми казва достатъчно, добавя Адлер, който за последно е пазил на вратата на Майнц през април 2018-а година. След това му се наложи да решава доста проблеми с колената, а общо в Бундеслигата има записани 269 мача, основно в Байер (Леверкузен) и Хамбургер ШФ за 12 години. Вратарят има 12 мача за националния отбор на страната и може би щеше да бъде още по-дълго време номер 1 в националния отбор, но счупи ребро преди Световното първенство през 2010-а година. Така той отвори вратите за Мануел Нойер, останал титуляр и до момента. 0



