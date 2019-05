Присъдиха служебна загуба за Андерлехт с 0:5

Футболната асоциация на Белгия присъди на Андерлехт служебна загуба с 0:5 за прекратения мач със Стандарт (Лиеж) като гост на 12-и април.

По време на срещата от 4-ия кръг на плейофната група за титлата феновете на брюкселския отбор мощно хвърляха пиротехнически материали и димки, като канонадата започна в средата на първото полувреме. В 32-ата минута при резултат 2:0 за Стандарт срещата беше прекратена, а след като съдиите и дежурния делегат обсъдиха ситуацията, взеха решение и да не я доиграват.

Anderlecht hit with 5-0 loss, fine and order to play behind closed doors after fans force abandonment of league encounter with Standard Liege https://t.co/BkMqOsfsAr pic.twitter.com/15U2JBAoGa