Лека атлетика Спортният съд отхвърли жалбата на Семеня срещу IAAF 01 май 2019 | 13:42 - Обновена 0



копирано





Международният спортен арбитражен съд (CAS) отхвърли жалбата на южноафриканката срещу новите правила на IAAF. От CAS обаче обявиха, че има “сериозни опасения относно бъдещото практическо приложение” на новите правила.



View this post on Instagram A post shared by Caster Semenya (@castersemenya800m) on May 1, 2019 at 3:13am PDT 28-годишната Семеня заяви преди време, чe новите правила са “нечестни” и иска да “бяга естествено, по начина, по който е родена”.



Testosterone level is a physical aspect akin to longer arms or legs. Imagine if Usain Bolt was told his long legs give him an unfair advantage. Or Messi was told his short stature gives him a lower centre of gravity and hence an unfair advantage. #Semenya — Amal john (@amaljohn123) May 1, 2019 Новите правила на IAAF влизат в сила от 8 май. Това означава, че всяка атлетка, която иска да се състезава при жените на Световното първенство в Доха, ще трябва да започне медикаментозно лечение, чрез което да понижи нивото на тестостерон в организма. Новите правила на IAAF влизат в сила от 8 май. Това означава, че всяка атлетка, която иска да се състезава при жените на Световното първенство в Доха, ще трябва да започне медикаментозно лечение, чрез което да понижи нивото на тестостерон в организма. От CAS признаха, че тази регулация на IAAF е дискриминационна, но в решението се посочва, че на база събраните доказателства подобна дискриминация е необходима и логична с цел да се съхрани феърплеят в бягането на дълги дистанции при дамите.



Олимпийската и световна шампионка на 800 метра Кастер Семеня ще трябва да се състезава при мъжете или да смени дисциплината, освен ако не се подложи на терапия за понижаване нивата на тестостерона.





Кастер Семеня загуби обжалването срещу Международната асоциация на атлетическите федерации (IAAF), което означава, че остава в сила решението на световната централа да не допуска до състезания в дисциплините от 400 метра до една миля атлетки с естествено по-високо ниво на тестостерон в организма.Международният спортен арбитражен съд (CAS) отхвърли жалбата на южноафриканката срещу новите правила на IAAF. От CAS обаче обявиха, че има “сериозни опасения относно бъдещото практическо приложение” на новите правила.28-годишната Семеня заяви преди време, чe новите правила са “нечестни” и иска да “бяга естествено, по начина, по който е родена”. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 888 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1