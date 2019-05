Италия Берлускони претърпя операция 01 май 2019 | 13:10 - Обновена 0



копирано

Бившият собственик на Милан Силвио Берлускони претърпя операция заради запушване на червата, предаде Асошиейтед прес. Лапароскопията вчера е преминала успешно и 82-годишният медиен магнат и бивш премиер на Италия ще бъде изписан от болницата през идните дни, съобщи неговата канцелария. Ex-#ACMilan owner Silvio Berlusconi is recovering in hospital after undergoing successful surgery for an intestinal blockage https://t.co/mJurelAzmy pic.twitter.com/XsgGjEt3Vf — footballitalia (@footballitalia) May 1, 2019 По-рано Берлускони каза, че страда от болки в бъбреците. Той беше приет в болница вчера - денят, в който трябваше да представи кандидатите на своята партия "Форца Италия" за изборите за Европейски парламент на 26 май. Засега не е ясно как ще повлияе операцията на предизборната кампания на Берлускони.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 700 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1