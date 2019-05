Други спортове Шестото издание на Wings for Life стартира на 5 май 01 май 2019 | 11:32 - Обновена 0



По време изминалите пет издания на кампанията се включиха над 500 хиляди души които успяха да пробягат повече от 5 милиона километра. Сред тях през последните три години гордо се нареждат и участниците от България - повече от 1000 души, които дадоха своя принос за каузата.



По традиция и през 2019 всички бягащи ще премерят сили с виртуалния финал, който превръща Wings for Life World Run в уникално по формат събитие. Колата преследвач ще се включи в надпреварата 30 минути след старта , като първоначалната скорост ще бъде 14 км/ч. На всеки час тя ще се увеличава, което означава, че бегачите трябва да станат още по-бързи, ако не искат да бъдат застигнати.



След края на събитието всеки един участник ще може да види името и резултата си в глобалната ранглиста на бягалите за Wings for Life World Run.



По традиция бягането в София ще се случи в Борисовата градина, където организаторите от Run BG за поредна година са се постарали да обособят 5-километрово трасе за участниците. Всички те ще имат възможност да направят толкова обиколки, колкото силите им позволяват, докато не ги застигне виртуалният финал.



Тази година българското издание на Wings for Life World Run има своя нов представител - Сливен. Участниците, които ще се включат в бягането в града на стоте войводи, също отброяват с трепет и вълнение дните до началото на събитието. Организаторите от ТД “Стоте войводи” са обособили трасе за Wings for Life World Run, чиито начало и край ще бъдат поставени от МБАЛ “Хаджи Димитър”.



За поредна година редица известни личности и организации не останаха безразлични към каузата на Wings for Life - а именно гръбначните увреждания да станат напълно лечими.



Сред тях са Кирил Николов-Дизела, Радослав Янков, Никола Абаджиев-Коки, Веселин Овчаров, Павел Лефтеров, Йордан Анчев, Иван Христов, Бранимир Кенанов, Георги Киряков, Владимир Гюров, Евгения Кусева. Към тях се присъединяват фитнеси Pulse, които направиха собствен отбор за бягането в Борисовата градина, както и iRise Mechanics - българите, които създават робот, помагащ на хората с гръбначни увреждания да стоят изправени.



През 2019 тяхната мотивация, както и на всички останали участници, е засилена от факта, че преди няколко месеца беше регистриран значителен напредък, който даде крила на двама мъже с гръбначни увреждания и им помогна да направят първите си стъпки, години след като са останали неподвижни.



Това е индикация, че учените все повече се доближават до осъществяването на голямата цел и всяко едно участие в тазгодишното издание на Wings for Life World Run е от особено значение.



