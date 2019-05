Бокс Хопкинс: Джейкъбс ще измъчи Алварес повече, отколкото Головкин 01 май 2019 | 11:17 0



@DanielJacobsTKO isn't afraid of defying the odds yet again.



Episode 2 of #40DAYS premieres TONIGHT at 9:00 pm EST https://t.co/HB4WLZcrGY



(DAZN x @UNINTERRUPTED) pic.twitter.com/SfC1jaO8ft — DAZN USA (@DAZN_USA) May 1, 2019

"Стилът на Джейкъбс ще бъде доста по-труден за Алварес в сравнение с играта на Головкин. Генади стоеше директно пред Саул. Не се движеше много. Стилът на Даниел прилича много на този, който проповядват треньорите в аматьорския бокс. Той ще се движи доста." Легендата на професионалния бокс Бърнард Хопкинс даде много интересна прогноза преди битката между Саул Алварес и Даниел Джейкъбс. Двамата ще се бият тази събота в Лас Вегас.



