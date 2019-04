НБА Легендата продължава! 30 април 2019 | 22:54 0



“Ще се върна и догодина”, обяви Картър при гостуването си в подкаста на съотборника си от Атланта Кент Бейзмор, като същевременно добави, че би се радвал да продължи да носи екипа на Хоукс през сезон 2019/2020.

Half man. Half amazing.



The NBA is a better place with VInce Carter in it. Welcome back, VC. https://t.co/BeNlB3YeJj — 929ESPN (@929espn) April 30, 2019

С това решение той еднолично ще оглави класацията за най-много изиграни сезони в НБА, след като сега поделя лидерството с Робърт Париш, Кевин Уилис, Кевин Гарнет и Дирк Новицки. Освен това той ще се превърне в единственият игра в историята на Асоциацията, играл в четири различни десетилетия.



За 21 години в НБА ветеранът е носил екипите на осем различни отбора - Торонто, Ню Джърси, Орландо, Финикс, Далас, Мемфис, Сакраменто и Атланта. За повече от две десетилетия сред най-добрите Картър осем пъти бе избиран в Мача на звездите, като записа участие в шоуто седем пъти, в дебютната си кампания бе избран за “Новобранец на годината, попадна по веднъж във втория и третия най-добър отбор на сезона, но това, с което всичко ще го помнят, се случи през 2000 година. Тогава той се бетонира завинаги в историята, печелейки по неповторим начин Конкурса по забивки.

With Vince Carter returning, he will become the first NBA player to play in FOUR different decades.



90’s

00’s

10’s

20’s



Half-Man, Half-Amazing pic.twitter.com/u0ZtCFSpPW — Complex Sports (@ComplexSports) April 30, 2019

До този момент Винсънт Ламар Картър има 1481 мача в редовния сезон, в които постига по 17.2 точки, 4.4 борби и 3.2 асистенции, както и още 88 в плейофите, в които показателите му са 18.1 точки, 5.4 борби, 3.4 асистенции и 1.1 отнети топки.



Картър, който е олимпийски шампион със САЩ от Сидни 2000, си изгради реноме на един от най-обичаните дори и от неутралните фенове играчи, а в последните сезони спечели още симпатии, защото отказа да се хвърли в преследване на пръстен на всяка цена. Винс е считан за сигурен член на Залата на славата след края на кариерата си.

