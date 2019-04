Моторни спортове Мик Шумахер: Наваксах 14 позиции, но можех и още 30 април 2019 | 20:57 0



Пилотът от академията на Ферари Мик Шумахер навакса 14 позиции във второто състезание от Формула 2 в Баку, но вярва, че това не бе лимитът му и той можеше дори повече. Шумахер-младши се завъртя в първото състезание от уикенда, не успя да рестартира и отпадна. Той трябваше да стартира едва от 19-а позиция в състезание номер 2, но показа хъс и финишира на петата позиция. Aitken swoops past de Vries for P3!



Schumacher also pounces, nabbing fifth from his team mate#AzerbaijanGP #F2 pic.twitter.com/63hNqS6oIh — Formula 2 (@FIA_F2) April 28, 2019 "Стартирайки толкова назад, бих казал, че бе позитивно състезание. Стартът беше успешен, въпреки че бях предпазлив заради евентуален хаос в първата обиколка. Скоростта, която имах, бе много добра и мисля, че имах потенциал за още по-предно място на финала. Щастлив съм, но е жалко, че изпуснахме най-бързата обиколка за едва четири хилядни от секундата", коментира синът на легендата на Формула 1 Михаел Шумахер. What a drive from Mick Schumacher in the Baku F2 race. From 19th to 5th. Shades of the father. — John McGuirk (@john_mcguirk) April 28, 2019 След втория състезателен уикенд във Формула 2 за Мик той заема девето място в класирането.

