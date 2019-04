Маркес може да изравни Роси по един показател още този уикенд

Защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес изгуби надмощието си на американската писта "Остин" преди две седмици и този уикенд, когато шампионатът се връща в Европа, испанецът ще търси реванш. На испанското трасе "Херес" Маркес има първата възможност да изравни постижението на Валентино Роси от 55 полпозишъна в кариерата в кралския клас. Ако спечели квалификацията, Маркес ще се нареди заедно с Роси на второто място в списъка с най-много първи стартови места в най-високия клас на мотоциклетизма. Също така за Марк това може да бъде трети последователен полпозишън. Първото място в подредбата по този показател се държи от Мик Дуън с 58 полпозишъни.

