Honda са оправили проблема с веригата в MotoGP

Инженерите на Honda в MotoGP са уверени, че проблемите, които срещнаха с веригата на моторите на Марк Маркес и Хорхе Лоренсо от началото на сезон 2019, са разрешени. Защитаващият титлата си Маркес първи се сблъска със скъсана верига в последната тренировка в Аржентина. Две седмици по-късно в САЩ проблемът застигна и Лоренсо по време на квалификация.

Отборът е изпратил двата заводски мотора на Маркес и Лоренсо след Гран При на САЩ в Япония, за да бъде намерена причината за късането на веригата.

@lorenzo99 dumps his broken Honda in qualifying!



The @HRC_MotoGP rider suffered a broken chain after the first lap of Q2 at COTA and had to go running back to his box!#MotoGP | #AmericasGP https://t.co/6xHTdYUcvn https://t.co/XcEqvtRLVJ