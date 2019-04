Дмитрий Мусерский: Никога не съм взимал допинг! Не се нуждая от победа на всяка цена

View this post on Instagram

«Вынужден сознаться... Я принимал допинг...» Эти слова принадлежат Лэнсу Армстронгу, величайшему велосипедисту планеты. Удивительно, но ему теперь придётся сожалеть и извиняться за свои действия всю оставшуюся жизнь. А историю, как все мы знаем, уже не изменить, как бы ты не убивался. Лично я никогда не принимал допинг. Мне важнее личностный рост и развитие как игрока. Мне не нужна победа любой ценой. Мне важно оставаться честным перед собой, своей совестью и болельщиками. Я не хочу ни о чём жалеть в своей жизни. Что для вас важнее: быть честным перед собой, но иногда проигрывать или всё же победа любой ценой? Ответ пишите в комментариях. Очень интересно почитать. @dmitriy_muserskiy

