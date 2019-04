Снукър Гари Уилсън с лек аванс пред Капитана в първата сесия 30 април 2019 | 17:07 0



копирано

Гари Уилсън осъществи обрат от 0:3 до 5:3 срещу Али Картър в първата сесия от четвъртфиналния им сблъсък от Световното първенство по снукър. Бившият таксиметров шофьор не беше печелил мач в “Крусибъл” допреди този сезон, но сега има реален шанс да стигне полуфиналите, стига да спечели битката на квалификантите. Капитана обаче вече отговаря на въпроси за световната титла, която му убягна през 2008-ма и 2012-а във финалите срещу Рони О’Съливан. You don't want to go 3-0 up on @Gary_Wilson11!



'The Tyneside Terror' produces breaks of 109, 86, 134 & 55 to establish a two-frame advantage at the end of the first session of his @Betfred World Championship quarter final with Ali Carter.



7pm resumption #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/2Z0eoKlV7D — World Snooker (@WorldSnooker) April 30, 2019 Картър направи топ брейк от 135 в първите три фрейма на мача им, но оттам нататък всичко по-впечатляващо бе свършено от Уилсън - серии от 109, 86, 134 и 55. На другата маса Кайрън Уилсън и Дейвид Гилбърт приключиха първата част от спора си при 4:4. За Уилсън това е четвърти пореден четвъртфинал в “театъра на мечтите”, като той се стреми да стигне следващата фаза за втори последователен път. За Гилбърт територията е изцяло нова, тъй като преди сегашното издание на планетарния шампионат не бе печелил повече от един двубой в “Крусибъл”. David Gilbert certainly isn't looking out of place in his first @Betfred World Championship quarter final...



The German Masters runner-up finishes with a break of 109 to level at 4-all with Kyren Wilson!



They resume at 7pm #ilovesnooker pic.twitter.com/hnIYPOQzyo — World Snooker (@WorldSnooker) April 30, 2019 В този сблъсък бе реализиран един сенчъри брейк от 109 точки, дело на Гилбърт в последния осми фрейм от сесията. И двата двубоя ще продължат във вторник вечер от 21 часа, а последният сегмент ще се разиграе в сряда, като целта е да се достигнат 13 фрейма.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 60

1