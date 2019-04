Интер преговаря за откритието на Ювентус, жертва Икарди

Интер е започнал преговори за привличането на Мойс Кийн, съобщава авторитетното италианско издание Corriere dello Sport. Джузепе Марота и Пиеро Аузилио вече са се свързали с агента на футболиста Мино Райола, за да проучат по-добре възможността Кийн да облече „черно-синята“ фланелка. От Интер дори са готови да предложат размяна на Ювентус, като включват в сделката Мауро Икарди.

Inter Milan hold talks with Juventus over Moise Kean as Giuseppe Marotta targets swap deal with Mauro Icardi https://t.co/JoLFCtTB8w